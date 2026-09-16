Дніпропетровщина хоче відмовитися від двох рівнів тривоги: в ОВА пояснили причину

Дніпропетровська ОВА звернулася до уряду з проханням, щоб на прифронтовий регіон не поширювався "червоний" та "жовтий" рівень повітряної тривоги.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в ефірі телемарафону.
"Ми звернулися вже до уряду, щоб на Дніпропетровщину не поширювався "червоний" та "жовтий" рівень. Щоб оголошення повітряної тривоги залишилося як було", - повідомив Ганжа.
Він пояснив, що у прифронтовому регіоні неможливо контролювати і застосовувати градацію "жовтий" та "червоний" рівень тривоги, оскільки там постійно є обстріли.
"Тим паче Павлоград - це прифронтовий район. Він постійно під обстрілами", - зазначив глава ОВА.
Нагадаємо, з 6 вересня у Києві та інших регіонах України діє оновлена система оповіщення про повітряні загрози. Відтепер колір сигналу вказує на конкретний тип небезпеки.
Так, "жовтий" рівень свідчить про загрозу дронів, зокрема у разі виявлення окремих ударних або розвідувальних безпілотників. "Червоний" рівень оголошують у разі масованої дронової, ракетної або комбінованої ракетно-дронової атаки.
Крім того, Рада оборони Києва ухвалила рішення скоротити тривалість комендантської години у столиці. Водночас було внесено зміни до графіка роботи міського громадського транспорту.