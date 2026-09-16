Днепропетровщина хочет отказаться от двух уровней тревоги: в ОВА объяснили причину

Днепропетровская ОВА обратилась к правительству с просьбой, чтобы на прифронтовый регион не распространялся "красный" и "желтый" уровень воздушной тревоги.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в эфире телемарафона.
"Мы обратились уже к правительству, чтобы на Днепропетровщину не распространялся "красный" и "желтый" уровень. Чтобы оглашение воздушной тревоги осталось как было", - сообщил Ганжа.
Он пояснил, что в прифронтовом регионе невозможно контролировать и применять градацию "желтый" и "красный" уровень тревоги, поскольку там постоянно есть обстрелы.
"Тем более Павлоград - это прифронтовый район. Он постоянно под обстрелами", - отметил глава ОВА.
Напомним, с 6 сентября в Киеве и других регионах Украины действует обновленная система оповещения о воздушных угрозах. Теперь цвет сигнала указывает на конкретный тип опасности.
Так, "желтый" уровень свидетельствует об угрозе дронов, в частности, в случае обнаружения отдельных ударных или разведывательных беспилотников. "Красный" уровень объявляют в случае массированной дроновой, ракетной или комбинированной ракетно-дроновой атаки.
Кроме того, Совет обороны Киева принял решение сократить продолжительность комендантского часа в столице. В то же время, были внесены изменения в график работы городского общественного транспорта.