Днепропетровщина хочет отказаться от двух уровней тревоги: в ОВА объяснили причину

"Мы обратились уже к правительству, чтобы на Днепропетровщину не распространялся "красный" и "желтый" уровень. Чтобы оглашение воздушной тревоги осталось как было", - сообщил Ганжа.

Он пояснил, что в прифронтовом регионе невозможно контролировать и применять градацию "желтый" и "красный" уровень тревоги, поскольку там постоянно есть обстрелы.

"Тем более Павлоград - это прифронтовый район. Он постоянно под обстрелами", - отметил глава ОВА.