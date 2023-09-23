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Над Дніпром збили 12 "шахедів": уламки пошкодили критичну інфраструктуру

Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 23 вересня росіяни атакували Дніпропетровську область - в обласному центрі було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Нічна атака

Всього за ніч над областю силами ПВК "Схід" збито 12 ворожих БПЛА типу Shahed. При цьому, уламки пошкодили об'єкт критичої інфраструктури в Дніпрі. А в Новоолександрівській громаді Дніпровського району понівечили дві АЗС та світлофор.

"Зайнялася суха трава. Полум'я рятувальники приборкали. Інші наслідки атаки уточнюються. Люди - неушкоджені", - сказав Лисак.

Обстріли Нікопольського району

На Марганець Нікопольсокго району росіяни скинули боєприпас з безпілотника. По Червоногригорівській громаді - вгатили з важкої артилерії. 

"Потрощені 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили.  Побиті й 5 господарських споруд та газогін. Минулося без загиблих і постраждалих", - повідомив голова ОВА.

Нічна атака 23 вересня

В ніч на 23 вересня росіяни вкотре обстріляли територію України. Повітряні тривоги були оголошені на Півдні та на Сході, Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування противником ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.

ПІд час тривог вибухи лунали в Одеській області, та в Дніпрі - там нарахували щонайменше п'ять вибухів. Пізніше стало відомо, що в Одеській області росіяни влучили двома ракетами "Онікс" в рекреаційну зону.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти УкраїниВибух