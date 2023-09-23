Над Днепром сбили 12 "шахедов": обломки повредили критическую инфраструктуру

Ночная атака

Всего за ночь над областью силами ВК "Восток" сбиты 12 вражеских БПЛА типа Shahed. При этом обломки повредили объект критической инфраструктуры в Днепре. А в Новоалександровской общине Днепровского района пострадали две АЗС и светофор.

"Загорелась сухая трава. Пламя спасатели обуздали. Другие последствия атаки уточняются. Люди - невредимые", - сказал Лысак.

Обстрелы Никопольского района

На Марганец Никопольского района россияне сбросили боеприпас с беспилотника. По Красногригорьевскому обществу - угнали из тяжелой артиллерии.

"Убиты 10 частных домов. В одном из них загорелась крыша. Огонь потушили. Избиты и 5 хозяйственных сооружений и газопровод. Прошло без погибших и пострадавших", - сообщил председатель ОВА.

Ночная атака 23 сентября

В ночь на 23 сентября россияне в очередной раз обстреляли территорию Украины. Воздушные тревоги были объявлены на Юге и Востоке, Воздушные силы ВСУ предупреждали о применении противником ракет и дронов-камикадзе типа Shahed.

Во время тревог взрывы раздавались в Одесской области и в Днепре - там насчитали по меньшей мере пять взрывов. Позже стало известно, что в Одесской области россияне попали двумя ракетами "Оникс" в рекреационную зону.

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