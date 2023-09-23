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В Одеській області пролунали вибухи

Субота 23 вересня 2023 00:55
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В Одеській області пролунали вибухи Фото: в Одеській області пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 23 вересня в Одеській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Думську.

Вибухи пролунали близько 00:46, посилаючись на моніторингові групи, видання пише, що область могли атакувати протикорабельними ракетами типу "Онікс". До цього в Повітряних силах попереджали про рух ворожих ракет в напрямку області.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Білгород-Дністровського району перебувати в укриттях до закінчення тривоги.

"Роботу ППО не знімати!" - додав він.

Через 12 хвилин після вибуху повітряну тривогу в регіоні скасували.

Повітряні атаки на Україну

Росіяни регулярно влаштовують масовані повітряні атаки на територію України. Наймасштабніший обстріл відбувся під ранок 21 вересня. Тоді ворог атакував ракетами Київ, Київську область, Черкаси, Харків, Рівне, Хмельницький та Львівську область.

Внаслідок атаки в Києві постраждали 7 осіб, а в Черкасах щонайменше 11.

Детальніше про наслідки останньої масованої атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Одеса вибухи Війна Росії проти України
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