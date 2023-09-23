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У Дніпрі пролунали звуки вибухів

Субота 23 вересня 2023 05:25
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У Дніпрі пролунали звуки вибухів Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під ранок 23 вересня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Вибухи пролунали приблизно о 5:20, через годину після оголошення там повітряної тривоги. Місцеві Telegram-канали повідомляли про щонайменше п'ять вибухів.

До цього в Повітряних силах ЗСУ попереджали про запуски дронів-камікадзе типу Shahed і пов'язаною з цим загрозою для Запорізької та Дніпропетровської областей.

Повітряні атаки на Україну

Росіяни регулярно влаштовують масовані повітряні атаки на територію України. Наймасштабніший обстріл відбувся під ранок 21 вересня. Тоді ворог атакував ракетами Київ, Київську область, Черкаси, Харків, Рівне, Хмельницький та Львівську область.

Внаслідок атаки в Києві постраждали 7 осіб, а в Черкасах щонайменше 11.

Детальніше про наслідки останньої масованої атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Дніпропетровська область вибухи
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