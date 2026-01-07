Дніпро під атакою дронів: є поранені та руйнування

Міський голова повідомив, що були атаковані житлові будинки та навчальні заклади у Дніпрі.



Так, у понад 10 багатоповерхівках потрощено декілька сотень вікон.

Є дані про пошкодження мереж опалення біля одного з будинків.

Також згоріло багато автомобілів.



За попередньою інформацією, відомо про 7 постраждалих. Двоє з них - діти.

"Здебільшого у людей гостра реакція на стрес, але є й осколкові поранення.

Міські лікарні надають допомогу", - зазначив Борис Філатов.



За його словами, руйнувань зазнало профтехучилище, де навчають на слюсарів та кондитерів. Пожежу там загасили, але пошкоджено майстерню та студентський гуртожиток.



Зачепило також два дитячі садочки та одну зі шкіл, повідомив міський голова.



