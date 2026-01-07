Днепр под атакой дронов: есть раненые и разрушения

Городской голова сообщил, что были атакованы жилые дома и учебные заведения в Днепре.



Так, в более чем 10 многоэтажках разбито несколько сотен окон.

Есть данные о повреждении сетей отопления возле одного из домов.

Также сгорело много автомобилей.



По предварительной информации, известно о 7 пострадавших. Двое из них - дети.

"В основном у людей острая реакция на стресс, но есть и осколочные ранения.

Городские больницы оказывают помощь", - отметил Борис Филатов.



По его словам, разрушениям подверглось профтехучилище, где учат на слесарей и кондитеров. Пожар там потушили, но повреждены мастерская и студенческое общежитие.



Задело также два детских сада и одну из школ, сообщил городской голова.

