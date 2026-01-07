Днепр под атакой дронов: есть раненые и разрушения

Российские войска атаковали Днепр беспилотниками в ночь на 7 января. Пострадали 7 человек, в том числе 2 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова .
Городской голова сообщил, что были атакованы жилые дома и учебные заведения в Днепре.
Так, в более чем 10 многоэтажках разбито несколько сотен окон.
Есть данные о повреждении сетей отопления возле одного из домов.
Также сгорело много автомобилей.
По предварительной информации, известно о 7 пострадавших. Двое из них - дети.
"В основном у людей острая реакция на стресс, но есть и осколочные ранения.
Городские больницы оказывают помощь", - отметил Борис Филатов.
По его словам, разрушениям подверглось профтехучилище, где учат на слесарей и кондитеров. Пожар там потушили, но повреждены мастерская и студенческое общежитие.
Задело также два детских сада и одну из школ, сообщил городской голова.
Напомним, ранее об атаке вражеских беспилотников на Днепр сообщал глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко. По его словам, она привела к разрушению многоэтажного дома и пожарам на территориях детсада и заведения профтехобразования.
Перед этим, 5 января, в результате дроновой атаки россиян по Днепру на дороги города вылилось 300 тонн масла.
Как отметил городской голова Днепра Борис Филатов, российские оккупанты разбомбили собственность США, поскольку завод принадлежит компании "Бунге" из Сент-Луис, штат Миссури.
На дороги Днепра, которые находятся возле поврежденного российскими дронами маслоэкстракционного завода, высыпали сотни тонн песка, чтобы локализовать масло и не допустить его попадания в реку.