У Кривому Розі пролунали вибухи: місто атакують "Шахеди"
В ніч на 7 серпня у Кривому Розі пролунали вибухи. Ворог атакує місто дронами типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
"Триває шахедна атака на місто. Серія вибухів. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у повідомленні о 02:48.
Напередодні Повітряні сили ЗСУ інформували, що у Дніпропетровській області ворожі дрони. Пізніше військові уточнили, що загроза їх застосування є безпосередньо для Кривого Рогу.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:54 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Обстріл Дніпропетровської області
Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Дніпропетровську область, а цієї ночі дрони РФ найбільше фіксувалися саме в цьому регіоні.
Так, близько двох годин тому вибухи було чутно в Дніпрі та Павлограді. Про будь-які наслідки поки що інформації немає.