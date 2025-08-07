ua en ru
У Кривому Розі пролунали вибухи: місто атакують "Шахеди"

Четвер 07 серпня 2025 02:54
У Кривому Розі пролунали вибухи: місто атакують "Шахеди" Фото: наслідки атаки наразі невідомі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 7 серпня у Кривому Розі пролунали вибухи. Ворог атакує місто дронами типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Триває шахедна атака на місто. Серія вибухів. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у повідомленні о 02:48.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ інформували, що у Дніпропетровській області ворожі дрони. Пізніше військові уточнили, що загроза їх застосування є безпосередньо для Кривого Рогу.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:54 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Кривому Розі пролунали вибухи: місто атакують &quot;Шахеди&quot;

Обстріл Дніпропетровської області

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Дніпропетровську область, а цієї ночі дрони РФ найбільше фіксувалися саме в цьому регіоні.

Так, близько двох годин тому вибухи було чутно в Дніпрі та Павлограді. Про будь-які наслідки поки що інформації немає.

