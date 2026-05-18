Дніпро масовано атакували дрони: палає дах висотки і склад піротехніки
Росіяни в ніч на 18 травня масовано намагалися атакувати Дніпро дронами. У місті внаслідок ворожої ударів вирують пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.
Чим атакує РФ
За даними Повітряних сил ЗСУ, атака на Дніпро почалася ще з вечора, 17 травня. Безпілотники летіли у напрямку Дніпра приблизно з 20:00, а через годину і ще пізніше - на місто летіли вже цілі групи дронів. Після того, як почалася нова доба - атака продовжувалася.
Перші наслідки
Наразі відомо, що у Дніпрі та районі через ворожу атаку зафіксовано пожежі. Наразі вогонь щонайменше у двох місцях - на даху будинку і там же піротехніка.
"Через атаку росіян на Дніпро сталася пожежа на даху багатоповерхівки... У Дніпровському районі росіяни поцілили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Там сталася пожежа", - писав у постах Олександр Ганжа.
Попередньо, обійшлося без постаждалих.
Інші обстріли
Нагадаємо, що в ніч на 17 травня окупанти теж намагалися атакувати Дніпро дронами. Внаслідок ворожих атак у місті сталися пожежі, були понівечені приватні будинки та підприємство.
Також ми писали, що в ніч на 25 квітня і майже до вечора ворог атакував Дніпро понад 20 годин. Окупанти цілеспрямовано завдавали ударів по житловим кварталам дронами та ракетами.