Днепр массированно атаковали дроны: пылает крыша высотки и склад пиротехники

Россияне в ночь на 18 мая массированно пытались атаковать Днепр дронами. В городе в результате вражеских ударов бушуют пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

Чем атакует РФ

По данным Воздушных сил ВСУ, атака на Днепр началась еще с вечера, 17 мая. Беспилотники летели в направлении Днепра примерно с 20:00, а через час и еще позже - на город летели уже целые группы дронов. После того, как начались новые сутки - атака продолжалась.

Первые последствия

Известно, что в Днепре и районе из-за вражеской атаки зафиксированы пожары. Сейчас огонь по меньшей мере в двух местах - на крыше дома и там же пиротехника.

"Из-за атаки россиян на Днепр произошел пожар на крыше многоэтажки... В Днепровском районе россияне попали по складу, где хранилась пиротехническая продукция. Там произошел пожар", - писал в постах Александр Ганжа.

Предварительно, обошлось без пострадавших.