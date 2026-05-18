Днепр массированно атаковали дроны: пылает крыша высотки и склад пиротехники
Россияне в ночь на 18 мая массированно пытались атаковать Днепр дронами. В городе в результате вражеских ударов бушуют пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.
Чем атакует РФ
По данным Воздушных сил ВСУ, атака на Днепр началась еще с вечера, 17 мая. Беспилотники летели в направлении Днепра примерно с 20:00, а через час и еще позже - на город летели уже целые группы дронов. После того, как начались новые сутки - атака продолжалась.
Первые последствия
Известно, что в Днепре и районе из-за вражеской атаки зафиксированы пожары. Сейчас огонь по меньшей мере в двух местах - на крыше дома и там же пиротехника.
"Из-за атаки россиян на Днепр произошел пожар на крыше многоэтажки... В Днепровском районе россияне попали по складу, где хранилась пиротехническая продукция. Там произошел пожар", - писал в постах Александр Ганжа.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Другие обстрелы
Напомним, что в ночь на 17 мая оккупанты тоже пытались атаковать Днепр дронами. В результате вражеских атак в городе произошли пожары, были изуродованы частные дома и предприятие.
Также мы писали, что в ночь на 25 апреля и почти до вечера враг атаковал Днепр более 20 часов. Оккупанты целенаправленно наносили удары по жилым кварталам дронами и ракетами.