Блекаут у Дніпрі та Запоріжжі: як переключитися на іншого оператора, щоб залишатися на зв'язку

Масштабні відключення електроенергії після вечірніх обстрілів 7 січня можуть призвести до перебоїв у роботі мобільного зв'язку. У таких умовах стабільний доступ до мережі стає одним із ключових факторів безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію керівника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука в мережі Telegram.

Увечері в середу, 7 січня, у Дніпрі, а також в області, зникло світло після вибуху, який чули в районі Придніпровської ТЕС. У небі також спостерігали яскравий спалах.

Унаслідок обстрілу з боку російських військ у місті почалися проблеми з електропостачанням, водопостачанням і мобільним зв'язком. Також відомо про те, що опалення теж поки що припинено.

Аналогічна ситуація з масштабними знеструмленнями була зафіксована і в Запоріжжі, і в області.

Через відсутність електроенергії частина базових станцій мобільних операторів працює з обмеженнями, що може призводити до втрати сигналу або погіршення якості зв'язку в окремих районах.

Чому важливо залишатися на зв'язку

У нинішніх умовах життєво важливо залишатися в мережі, щоб відстежувати повідомлення повітряних сил про загрозу атак, на чому наголосив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Під час блекаутів також можуть не працювати сирени, тому мобільний зв'язок залишається одним із ключових каналів оповіщення та координації дій для населення.

Національний роумінг при перебоях зв'язку

Микола Лукашук нагадав про національний роумінг. Завдяки йому можна перемикатися між операторами й скористатися базовими послугами мобільного зв'язку (дзвінки та смс), навіть якщо мережа основного оператора тимчасово недоступна через знеструмлення.

Як підключитися до мережі іншого оператора

Для підключення до мережі іншого оператора необхідно вимкнути автовибір мережі.

Android: налаштування - мобільна мережа (або підключення) - оператор.

iOS: параметри - стільникові дані - вибір мережі.

Далі слід обрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL.

Якщо підключення не відбулося, рекомендується повторити спробу або вибрати іншу мережу, після чого перевірити можливість вихідного виклику або надсилання смс.