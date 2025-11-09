У Дніпрі зросла кількість потерпілих після вчорашньої атаки

У Дніпрі зросла кількість потерпілих після масованої атаки Росії в ніч на 8 листопада. Місто оголосило дні жалоби, а по всій області зафіксовані нові удари дронів та артилерії, що спричинили руйнування й поранення мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов’язки голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка.
"Сьогодні та завтра Дніпро у жалобі. В пам'ять про людей, які загинули внаслідок атаки напередодні. Співчуття рідним і близьким", - повідомив він.
Водночас, за даними Гайваненка, у місті до 13 зросла кількість потерпілих.
Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада 2025 року Україна зазнала масштабної атаки з боку Росії. Ворог застосував ракети та безпілотники, щоб завдати удару по енергетичній інфраструктурі країни.
Це спричинило аварійні відключення електроенергії у кількох областях та значні перебої в роботі критично важливих об’єктів.
