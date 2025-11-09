UA

Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Дніпрі зросла кількість потерпілих після вчорашньої атаки

Фото: кількість потерпілих в Дніпрі зросла (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Каріна Левицька

У Дніпрі зросла кількість потерпілих після масованої атаки Росії в ніч на 8 листопада. Місто оголосило дні жалоби, а по всій області зафіксовані нові удари дронів та артилерії, що спричинили руйнування й поранення мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов’язки голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка.

"Сьогодні та завтра Дніпро у жалобі. В пам'ять про людей, які загинули внаслідок атаки напередодні. Співчуття рідним і близьким", - повідомив він.

Водночас, за даними Гайваненка, у місті до 13 зросла кількість потерпілих. 

 

Обстріл України

Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада 2025 року Україна зазнала масштабної атаки з боку Росії. Ворог застосував ракети та безпілотники, щоб завдати удару по енергетичній інфраструктурі країни.

Це спричинило аварійні відключення електроенергії у кількох областях та значні перебої в роботі критично важливих об’єктів.

Все що відомо про комбіновану атаку ворога, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Окремо варто зазначити, що масована атака Росії залишила без світла Кременчук.

А потяги "Укрзалізниці" через ворожі удари змушені були продовжити рух з затримками. Детальніше про це в окремому матеріалі.

