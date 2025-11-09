В Днепре возросло количество пострадавших после вчерашней атаки

В Днепре возросло количество пострадавших после массированной атаки России в ночь на 8 ноября. Город объявил дни траура, а по всей области зафиксированы новые удары дронов и артиллерии, повлекшие разрушения и ранения мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко.
"Сегодня и завтра Днепр в трауре. В память о людях, погибших в результате атаки накануне. Соболезнования родным и близким", - сообщил он.
В то же время, по данным Гайваненко, в городе до 13 возросло количество пострадавших.
Напомним, что в ночь на 8 ноября 2025 года Украина подверглась масштабной атаке со стороны России. Враг применил ракеты и беспилотники, чтобы нанести удар по энергетической инфраструктуре страны.
Это повлекло аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях и значительные перебои в работе критически важных объектов.
Отдельно стоит отметить, что массированная атака России оставила без света Кременчуг.
