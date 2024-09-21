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У Дніпрі зросла кількість постраждалих після обстрілу окупантів

Фото: у Дніпрі постраждали двоє людей після обстрілу РФ 20 вересня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі побільшало постраждалих через російський обстріл 20 вересня. Травми отримала ще одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Зросла кількість постраждалих від вчорашньої атаки по Дніпру", - розповів він.

За даними голови ОВА, до лікарів звернувся й 53-річний чоловік.

"У нього перелом. Потерпілому надали необхідну меддомомогу, лікуватиметься амбулаторно", - додав Лисак.

Обстріл Дніпра

Російські війська обстріляли Дніпро 20 вересня. Спочатку повідомлялося, що через обстріл Дніпра постраждала одна людина, частково була зруйнована будівля освітнього центру.

Пізніше рятувальники показали фото відео з місця атак на Дніпро та Кривий Ріг, де було атаковано приватний сектор, троє людей загинули, зокрема дитина. Також було поранено ще трьох людей.

Зазначимо, Росія в ніч на 21 вересня випустила по Україні дев'ять ракет і 16 ударних дронів. ППО знищила п'ять ракет та 11 безпілотників.

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