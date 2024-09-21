У Дніпрі зросла кількість постраждалих після обстрілу окупантів

Обстріл Дніпра

Російські війська обстріляли Дніпро 20 вересня. Спочатку повідомлялося, що через обстріл Дніпра постраждала одна людина, частково була зруйнована будівля освітнього центру.

Пізніше рятувальники показали фото відео з місця атак на Дніпро та Кривий Ріг, де було атаковано приватний сектор, троє людей загинули, зокрема дитина. Також було поранено ще трьох людей.

Зазначимо, Росія в ніч на 21 вересня випустила по Україні дев'ять ракет і 16 ударних дронів. ППО знищила п'ять ракет та 11 безпілотників.

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