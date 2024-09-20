ua en ru
Пт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили по Дніпру: частково зруйновано будівлю освітнього центру

Дніпро , П'ятниця 20 вересня 2024 21:18
UA EN RU
Росіяни вдарили по Дніпру: частково зруйновано будівлю освітнього центру Фото: росіяни вдарили по Дніпру (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи ввечері п'ятниці, 20 вересня, атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина, частково зруйновано будівлю освітнього центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог атакував Дніпро. Попередньо, один постраждалий. Він у стані середньої тяжкості", - повідомив Лисак.

Тако ж внаслідок атаки частково зруйновано будівлю освітнього центру.

Наразі триває обстеження території, деталі наслідків атаки уточнюються.

Обстріл України 20 вересня

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня росіяни випустили по Україні 70 ударних дронів, а також атакували Донецьку область трьома ракетами невстановленого типу, а Дніпропетровську область - керованою авіаційною ракетою Х-59.

Сили ППО знищили 61 "Шахед" та одну ракету Х-59. Ще дев'ять безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. ППО працювала у 13 областях України.

У Львівській та Черкаській областях впали уламки збитих дронів. Там спалахнули пожежі.

Також сьогодні вдень російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є поранені, пошкоджена припортова та цивільна інфраструктура, а також цивільне судно під прапором Антигуа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
Зеленський провів Ставку: обговорили захист енергетики за допомогою Patriot і виробництво ракет
Зеленський провів Ставку: обговорили захист енергетики за допомогою Patriot і виробництво ракет
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади