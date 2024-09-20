Росіяни вдарили по Дніпру: частково зруйновано будівлю освітнього центру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог атакував Дніпро. Попередньо, один постраждалий. Він у стані середньої тяжкості", - повідомив Лисак.

Обстріл України 20 вересня

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня росіяни випустили по Україні 70 ударних дронів, а також атакували Донецьку область трьома ракетами невстановленого типу, а Дніпропетровську область - керованою авіаційною ракетою Х-59.

Сили ППО знищили 61 "Шахед" та одну ракету Х-59. Ще дев'ять безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. ППО працювала у 13 областях України.

У Львівській та Черкаській областях впали уламки збитих дронів. Там спалахнули пожежі.

Також сьогодні вдень російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є поранені, пошкоджена припортова та цивільна інфраструктура, а також цивільне судно під прапором Антигуа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.