Росіяни вдарили по Дніпру: частково зруйновано будівлю освітнього центру
Російські терористи ввечері п'ятниці, 20 вересня, атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина, частково зруйновано будівлю освітнього центру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Ворог атакував Дніпро. Попередньо, один постраждалий. Він у стані середньої тяжкості", - повідомив Лисак.
Тако ж внаслідок атаки частково зруйновано будівлю освітнього центру.
Наразі триває обстеження території, деталі наслідків атаки уточнюються.
Обстріл України 20 вересня
Нагадаємо, у ніч на 20 вересня росіяни випустили по Україні 70 ударних дронів, а також атакували Донецьку область трьома ракетами невстановленого типу, а Дніпропетровську область - керованою авіаційною ракетою Х-59.
Сили ППО знищили 61 "Шахед" та одну ракету Х-59. Ще дев'ять безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. ППО працювала у 13 областях України.
У Львівській та Черкаській областях впали уламки збитих дронів. Там спалахнули пожежі.
Також сьогодні вдень російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є поранені, пошкоджена припортова та цивільна інфраструктура, а також цивільне судно під прапором Антигуа.
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