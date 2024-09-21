Україну вночі атакували ракетами та "Шахедами": як відпрацювала ППО

Росія в ніч на 21 вересня випустила по Україні дев'ять ракет та 16 ударних дронів. Сили ППО знищили п'ять ракет та 11 безпілотників ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ. Сили ППО знищили п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних дронів. Ще п’ять безпілотників внаслідок протидії РЕБ локаційно втрачені.

Крім того, ворог випустив 16 "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська та Курська.

Окупанти вдарили по Дніпропетровській області чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з окупованого Криму і Ростовської області, а також п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Удар по Кривому Рогу

В ніч на 21 вересня росіяни атакували приватний житловий сектор міста Кривий Ріг. Внаслідок атаки загинуло три людини, серед них дві жінки та 12-річний підліток. Ще троє людей отримали поранення.

Крім того, окупанти завдали удару по Дніпру. Через атаку ворога було зруйновано будівлю освітнього центру. За попередніми даними, одна людина постраждала.

Рятувальники показали наслідки ударів по Дніпру та Кривому Рогу.

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