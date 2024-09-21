З'явились фото та відео наслідків ударів РФ по Дніпру та Кривому Рогу

Росіяни за останню добу атакували Дніпро та Кривий Ріг Дніпропетровської області. Загалом троє людей загинули, четверо були поранені.

Рятувальники опублікували фото та відео наслідків обстрілів, пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"Внаслідок обстрілів 3 людини загинули, з яких 2 жінки та 12-річний підліток. Ще 3 особи отримали травми різного ступеня тяжкості. Ліквідовані всі пожежі", - констатували у ДСНС.

В ніч на 21 вересня росіяни атакували приватний житловий сектор міста Кривий Ріг.

Наслідки ударів РФ по Дніпру та Кривому Рогу (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Попередньо, поранено одну людину, яку було направлено у медичний заклад", - йдеться у повідомленні.

Увечері 20 вересня через атаку окупантів на Дніпро було зруйновано будівлю освітнього центру та вибиті вікна у багатоповерхівках, пошкоджено автомобілі.

Обстріли Дніпропетровської області

Після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, окупанти постійно атакують Дніпропетровську область. Найбільше дістається Нікополю, який загарбники обстрілюють із тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.

Крім того, росіяни атакували Дніпро 20 вересня. Постраждала одна людина, частково було зруйновано будівлю освітнього центру.

Крім того, в ніч проти 21 вересня Росія атакувала Кривий Ріг ракетами. Троє людей загинули, троє отримали поранення. Під завалами можуть бути люди.

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