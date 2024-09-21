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В Днепре возросло количество пострадавших после обстрела оккупантов

Фото: в Днепре пострадали два человека после обстрела РФ 20 сентября (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре увеличилось число пострадавших из-за российского обстрела 20 сентября. Травмы получил еще один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Выросло количество пострадавших от вчерашней атаки по Днепру", - рассказал он.

По данным главы ОВА, к врачам обратился и 53-летний мужчина.

"У него перелом. Пострадавшему предоставили необходимую меддомомогу, лечиться амбулаторно", - добавил Лысак.

Обстрел Днепра

Российские войска обстреляли Днепр 20 сентября. Первоначально сообщалось, что из-за обстрела Днепра пострадал один человек, частично было разрушено здание образовательного центра.

Позже спасатели показали фото видео с места атак на Днепр и Кривой Рог, где был атакован частный сектор, трое людей погибли, в том числе ребенок. Также были ранены еще трое человек.

Отметим, Россия в ночь на 21 сентября выпустила по Украине девять ракет и 16 ударных дронов. ПВО уничтожила пять ракет и 11 беспилотников.

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