У Дніпрі затримали ще одного агента РФ: хотів встановити "відеопастки" на дорогах

Деталі справи

"Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще одного російського агента. Чоловік відстежував кількість та види військової техніки Сил оборони, яка рухалась у напрямку передової", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у відомтсві, начальника зміни з охорони місцевого заводу завербували російські спецслужби, коли він шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Чоловік спочатку збирав координати блокпостів та ключових мостів, якими курсує українська бронетехніка через Дніпро. Для цього агент "подорожував" громадським транспортом по місту та його околицях, де приховано фіксував геолокації об’єктів, які ворог планував атакувати з повітря.

Потім він отримав вказівку від куратора з РФ обладнати "засідку" з мінікамерою та онлайн-трансляцією поблизу міжрегіональної автотраси. Так ворог сподівався відстежувати потоки військових колон та їхню чисельність.

Фігурант намагався знайти покинутий гараж поблизу однієї з головних автомагістралей на виїзді з обласного центру, де збирався облаштувати “спостережний пункт”.

Затримання агента РФ

Співробітники СБУ зірвали ворожі плани, завчасно викрили агента та затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, в якому він координував свої дії з куратором.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Фото: у Дніпрі затримали ще одного агента РФ: хотів встановити "відеопастки" на дорогахt.me/SBUkr