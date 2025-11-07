ua en ru
У Дніпрі заборонили публічне використання російськомовного контенту

Дніпро, П'ятниця 07 листопада 2025 18:39
У Дніпрі заборонили публічне використання російськомовного контенту Фото: Олена Івановська, мовний омбудсмен (facebook.com/govuamova)
Автор: Іван Носальський

У Дніпрі місцева влада вирішила заборонити публічне використання російськомовного культурного продукту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого із захисту державної мови Олену Івановську у Facebook.

"У Дніпрі за зверненням Уповноваженого із захисту державної мови та жителів громади міста запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту", - зазначила вона.

За словами Івановської, відповідне рішення ухвалив виконком міської ради.

Вона звернула увагу, що мета такого рішення - захист українського інформаційного простору від гібридного впливу Росії та подолання наслідків русифікації.

"До моменту повного припинення окупації території України публічне використання будь-яких культурних продуктів, що створені або відтворюються російською мовою, на території Дніпровської громади забороняється", - сказано в рішенні виконкому.

Івановська додала, що використання російської мови в культурному просторі сприймається українцями як неповага до пам'яті загиблих захисників України.

Скандал у Дніпрі

До слова, на початку вересня в Дніпрі розгорівся скандал - наступного дня після нічного удару окупантів в одному з місцевих закладів грали російські пісні.

Відео, на якому відвідувачі закладу співали російськомовні пісні, потрапило в мережу.

До слова, сьогодні, 7 листопада, у мережі з'явилося відео, на якому хлопець у поліцейській формі співав російськомовні пісні. Порушником виявився 20-річний житель Києва. Він пояснив свої дії тим, що "зробив це заради хайпа".

Тепер хлопцеві загрожує штраф у розмірі до 34 тисяч гривень.

