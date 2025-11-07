У Дніпрі заборонили публічне використання російськомовного контенту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого із захисту державної мови Олену Івановську у Facebook .

Івановська додала, що використання російської мови в культурному просторі сприймається українцями як неповага до пам'яті загиблих захисників України.

"До моменту повного припинення окупації території України публічне використання будь-яких культурних продуктів, що створені або відтворюються російською мовою, на території Дніпровської громади забороняється", - сказано в рішенні виконкому.

Вона звернула увагу, що мета такого рішення - захист українського інформаційного простору від гібридного впливу Росії та подолання наслідків русифікації.

"У Дніпрі за зверненням Уповноваженого із захисту державної мови та жителів громади міста запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту", - зазначила вона.

Скандал у Дніпрі

До слова, на початку вересня в Дніпрі розгорівся скандал - наступного дня після нічного удару окупантів в одному з місцевих закладів грали російські пісні.

Відео, на якому відвідувачі закладу співали російськомовні пісні, потрапило в мережу.

До слова, сьогодні, 7 листопада, у мережі з'явилося відео, на якому хлопець у поліцейській формі співав російськомовні пісні. Порушником виявився 20-річний житель Києва. Він пояснив свої дії тим, що "зробив це заради хайпа".

Тепер хлопцеві загрожує штраф у розмірі до 34 тисяч гривень.