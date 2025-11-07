ua en ru
Главная » Жизнь » Изменения

В Днепре запретили публичное использование русскоязычного контента

Днепр, Пятница 07 ноября 2025 18:39
Фото: Елена Ивановская, языковой омбудсмен (facebook.com/govuamova)
Автор: Иван Носальский

В Днепре местные власти решили запретить публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по защите государственного языка Елену Ивановскую в Facebook.

"В Днепре по обращению Уполномоченного по защите государственного языка и жителей общины города введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта", - отметила она.

По словам Ивановской, соответствующее решение принял исполком городского совета.

Она обратила внимание, что цель такого решения - защита украинского информационного пространства от гибридного влияния России и преодоления последствий русификации.

"До момента полного прекращения оккупации территории Украины публичное использование любых культурных продуктов, созданных или воспроизводимых на русском языке, на территории Днепровской общины запрещается", - сказано в решении исполкома.

Ивановская добавила, что использование русского языка в культурном пространстве воспринимается украинцами как неуважение к памяти погибших защитников Украины.

Скандал в Днепре

К слову, в начале сентября в Днепре разгорелся скандал - на следующий день после ночного удара оккупантов в одном из местных заведений играли российские песни.

Видео, на котором посетители заведения пели русскоязычные песни, попало в сеть.

К слову, сегодня, 7 ноября, в сети появилось видео, на котором парень в полицейской форме пел русскоязычные песни. Нарушителем оказался 20-летний житель Киева. Он объяснил свои действия тем, что "сделал это ради хайпа".

Теперь парню грозит штраф в размере до 34 тысяч гривен.

