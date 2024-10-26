У Дніпрі внаслідок російської ракетної атаки загинули троє людей, поранено дитину

Загалом, станом на зараз, в місті вже 10 поранених. Четверо госпіталізовані. Поранення також отримав 17-річний хлопець. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Під завалами може бути людина.

Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки і один з медзакладів.