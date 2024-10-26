У Дніпрі внаслідок російської ракетної атаки загинули троє людей, поранено дитину

У Дніпрі внаслідок російської ракетної атаки постраждала 8-річна дівчинка. Її доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. Також загинуло троє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Загалом, станом на зараз, в місті вже 10 поранених. Четверо госпіталізовані. Поранення також отримав 17-річний хлопець. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Під завалами може бути людина.
Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки і один з медзакладів.
Нагадаємо, сьогодні ввечері під час російської масованої атаки ударними БПЛА по території України один із безпілотників ударив по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва. Там почалася пожежа на останніх поверхах, було пошкоджено квартири. Загинула людина.
Також пізно ввечері, 25 жовтня, звуки вибухів було чути у Дніпрі та Запоріжжі. Військові попереджали, що у напрямку міст летять ракети.
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