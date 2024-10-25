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У Дніпрі та Запоріжжі чутно звуки вибухів: військові попереджали про ракети

П'ятниця 25 жовтня 2024 23:16
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У Дніпрі та Запоріжжі чутно звуки вибухів: військові попереджали про ракети Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 25 жовтня, звуки вибухів було чути у Дніпрі та Запоріжжі. Військові попереджали, що у напрямку міст летять ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, вибухи у Запоріжжі та Дніпрі пролунали фактично в один в той же час, приблизно о 23:02.

Перед цим, починаючи з 22:59, Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Після цього на каналі уточнили, що ракета летить на Запоріжжя, а далі змінила курс на Дніпро. О 23:01 військові попередили, що ракета летить саме на місто Дніпро. Скоріш за все, мова йшла про ще одну ракету.

Оновлено о 23:29

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив ракетну атаку на Дніпро. Він зазначив, що внаслідок атаки була пошкоджена житлова забудова та сталася пожежа. Деталі наразі з'ясовуються.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:12 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Як видно, сигнал продовжується у більшості областей України.

У Дніпрі та Запоріжжі чутно звуки вибухів: військові попереджали про ракети

Нагадаємо, що кілька годин тому російські окупанти вкотре атакували Київ дронами. Один із "Шахедів" влучив у багатоповерхівку в Солом'янському районі. Унаслідок ударів є постраждалі.

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