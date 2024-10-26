В Днепре в результате российской ракетной атаки погибли три человека, ранены дети

Всего по состоянию на данный момент в городе уже 10 раненых. Четверо госпитализированы. Ранения также получил 17-летний парень. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Частично разрушено двухэтажное жилое здание. Под завалами может быть человек.

Повреждены также 4 многоквартирных дома и одно из медучреждений.

Обновлено в 01:25. На данный момент известно о 13 пострадавших в Днепре. Из них – трое детей, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обновлено в 01:47. Из-под завалов разбитого в результате ракетной атаки здания в Днепре деблокирован человек, сообщил Лысак.

Также на данный момент известно о 14 пострадавших. Среди них – 4 детей.

Один ребенок – в тяжелом состоянии.