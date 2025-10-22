У Дніпрі визначили дату старту опалювального сезону: коли дадуть тепло в оселі

Нагадаємо, в Україні поступово стартує опалювальний сезон 2025-2026 років. Через теплу погоду та економію енергоресурсів більшість міст вмикають тепло поетапно - спочатку в лікарнях, школах і дитсадках, а потім у житлових будинках. Низка міст уже запустила опалення.

Також ми писали, що в Україні через похолодання споживання електроенергії зросло більш ніж на 20%. Українці почали активно обігрівати оселі електроприладами, що збільшує навантаження на енергосистему. Як повідомив голова "Укренерго" Віталій Зайченко, протягом найближчих десяти днів у домівках мають увімкнути опалення, що дозволить знизити використання електроенергії.