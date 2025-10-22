В Днепре определили дату старта отопительного сезона: когда дадут тепло в дома

Предприятие готово к старту отопительного сезона на 99%. Завершаются последние ремонтные работы в нескольких районах города.

Во время подготовки к сезону 2025-2026 годов коммунальщики:

отремонтировали все 27 котлов (100%);

заменили 23,76 км теплосетей из запланированных 24 км (99%);

восстановили тепловую изоляцию на 18,3 км труб (99%);

установили 50 энергосберегающих насосов (100%).

В то же время в "Теплоэнерго" сообщили, что долг потребителей за отопление достиг 1,4 млрд грн. В горсовете призывают жителей вовремя оплачивать счета или оформлять договоры реструктуризации.

"Если потребитель не платит долг и не обращается для заключения договора реструктуризации, предприятие вынуждено обращаться в суд", - отметили в КП.