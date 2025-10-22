ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Дніпрі визначили дату старту опалювального сезону: коли дадуть тепло в оселі

Середа 22 жовтня 2025 21:15
UA EN RU
У Дніпрі визначили дату старту опалювального сезону: коли дадуть тепло в оселі Фото: Опалення в Дніпрі почнуть вмикати 1 листопада (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Дніпрі тепло в оселі та об’єкти соціальної сфери почнуть подавати з 1 листопада. Відповідне розпорядження міського голови вже оприлюднене на сайті міської ради, документ набув чинності.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на розпорядження міського голови Дніпра Бориса Філатова та КП "Теплоенерго".

Підприємство готове до старту опалювального сезону на 99%. Завершуються останні ремонтні роботи у кількох районах міста.

Під час підготовки до сезону 2025-2026 років комунальники:

  • відремонтували всі 27 котлів (100%);
  • замінили 23,76 км тепломереж із запланованих 24 км (99%);
  • відновили теплову ізоляцію на 18,3 км труб (99%);
  • встановили 50 енергоощадних насосів (100%).

Водночас у "Теплоенерго" повідомили, що борг споживачів за опалення сягнув 1,4 млрд грн. У міськраді закликають мешканців вчасно сплачувати рахунки або оформлювати договори реструктуризації.

"Якщо споживач не сплачує борг і не звертається для укладання договору реструктуризації, підприємство змушене звертатися до суду", - зазначили в КП.

Нагадаємо, в Україні поступово стартує опалювальний сезон 2025-2026 років. Через теплу погоду та економію енергоресурсів більшість міст вмикають тепло поетапно - спочатку в лікарнях, школах і дитсадках, а потім у житлових будинках. Низка міст уже запустила опалення.

Також ми писали, що в Україні через похолодання споживання електроенергії зросло більш ніж на 20%. Українці почали активно обігрівати оселі електроприладами, що збільшує навантаження на енергосистему. Як повідомив голова "Укренерго" Віталій Зайченко, протягом найближчих десяти днів у домівках мають увімкнути опалення, що дозволить знизити використання електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Опалювальный сезон
Новини
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію