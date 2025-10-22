У Дніпрі визначили дату старту опалювального сезону: коли дадуть тепло в оселі

У Дніпрі тепло в оселі та об’єкти соціальної сфери почнуть подавати з 1 листопада. Відповідне розпорядження міського голови вже оприлюднене на сайті міської ради, документ набув чинності.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на розпорядження міського голови Дніпра Бориса Філатова та КП "Теплоенерго" .

"Якщо споживач не сплачує борг і не звертається для укладання договору реструктуризації, підприємство змушене звертатися до суду", - зазначили в КП.

Водночас у "Теплоенерго" повідомили, що борг споживачів за опалення сягнув 1,4 млрд грн. У міськраді закликають мешканців вчасно сплачувати рахунки або оформлювати договори реструктуризації.

Нагадаємо, в Україні поступово стартує опалювальний сезон 2025-2026 років. Через теплу погоду та економію енергоресурсів більшість міст вмикають тепло поетапно - спочатку в лікарнях, школах і дитсадках, а потім у житлових будинках. Низка міст уже запустила опалення.

Також ми писали, що в Україні через похолодання споживання електроенергії зросло більш ніж на 20%. Українці почали активно обігрівати оселі електроприладами, що збільшує навантаження на енергосистему. Як повідомив голова "Укренерго" Віталій Зайченко, протягом найближчих десяти днів у домівках мають увімкнути опалення, що дозволить знизити використання електроенергії.