У Дніпрі визначили дату старту опалювального сезону: коли дадуть тепло в оселі
У Дніпрі тепло в оселі та об’єкти соціальної сфери почнуть подавати з 1 листопада. Відповідне розпорядження міського голови вже оприлюднене на сайті міської ради, документ набув чинності.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на розпорядження міського голови Дніпра Бориса Філатова та КП "Теплоенерго".
Підприємство готове до старту опалювального сезону на 99%. Завершуються останні ремонтні роботи у кількох районах міста.
Під час підготовки до сезону 2025-2026 років комунальники:
- відремонтували всі 27 котлів (100%);
- замінили 23,76 км тепломереж із запланованих 24 км (99%);
- відновили теплову ізоляцію на 18,3 км труб (99%);
- встановили 50 енергоощадних насосів (100%).
Водночас у "Теплоенерго" повідомили, що борг споживачів за опалення сягнув 1,4 млрд грн. У міськраді закликають мешканців вчасно сплачувати рахунки або оформлювати договори реструктуризації.
"Якщо споживач не сплачує борг і не звертається для укладання договору реструктуризації, підприємство змушене звертатися до суду", - зазначили в КП.
Нагадаємо, в Україні поступово стартує опалювальний сезон 2025-2026 років. Через теплу погоду та економію енергоресурсів більшість міст вмикають тепло поетапно - спочатку в лікарнях, школах і дитсадках, а потім у житлових будинках. Низка міст уже запустила опалення.
Також ми писали, що в Україні через похолодання споживання електроенергії зросло більш ніж на 20%. Українці почали активно обігрівати оселі електроприладами, що збільшує навантаження на енергосистему. Як повідомив голова "Укренерго" Віталій Зайченко, протягом найближчих десяти днів у домівках мають увімкнути опалення, що дозволить знизити використання електроенергії.