В Днепре определили дату старта отопительного сезона: когда дадут тепло в дома

Среда 22 октября 2025 21:15
UA EN RU
В Днепре определили дату старта отопительного сезона: когда дадут тепло в дома Фото: Отопление в Днепре начнут включать 1 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Днепре тепло в дома и объекты социальной сферы начнут подавать с 1 ноября. Соответствующее распоряжение городского головы уже обнародовано на сайте городского совета, документ вступил в силу.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение городского головы Днепра Бориса Филатова и КП "Теплоэнерго".

Предприятие готово к старту отопительного сезона на 99%. Завершаются последние ремонтные работы в нескольких районах города.

Во время подготовки к сезону 2025-2026 годов коммунальщики:

  • отремонтировали все 27 котлов (100%);
  • заменили 23,76 км теплосетей из запланированных 24 км (99%);
  • восстановили тепловую изоляцию на 18,3 км труб (99%);
  • установили 50 энергосберегающих насосов (100%).

В то же время в "Теплоэнерго" сообщили, что долг потребителей за отопление достиг 1,4 млрд грн. В горсовете призывают жителей вовремя оплачивать счета или оформлять договоры реструктуризации.

"Если потребитель не платит долг и не обращается для заключения договора реструктуризации, предприятие вынуждено обращаться в суд", - отметили в КП.

Напомним, в Украине постепенно стартует отопительный сезон 2025-2026 годов. Из-за теплой погоды и экономии энергоресурсов большинство городов включают тепло поэтапно - сначала в больницах, школах и детсадах, а затем в жилых домах. Ряд городов уже запустили отопление.

Также мы писали, что в Украине из-за похолодания потребление электроэнергии выросло более чем на 20%. Украинцы начали активно обогревать дома электроприборами, что увеличивает нагрузку на энергосистему. Как сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, в течение ближайших десяти дней в домах должны включить отопление, что позволит снизить использование электроэнергии.

Днепропетровская область Отопительный сезон
