В Днепре определили дату старта отопительного сезона: когда дадут тепло в дома
В Днепре тепло в дома и объекты социальной сферы начнут подавать с 1 ноября. Соответствующее распоряжение городского головы уже обнародовано на сайте городского совета, документ вступил в силу.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение городского головы Днепра Бориса Филатова и КП "Теплоэнерго".
Предприятие готово к старту отопительного сезона на 99%. Завершаются последние ремонтные работы в нескольких районах города.
Во время подготовки к сезону 2025-2026 годов коммунальщики:
- отремонтировали все 27 котлов (100%);
- заменили 23,76 км теплосетей из запланированных 24 км (99%);
- восстановили тепловую изоляцию на 18,3 км труб (99%);
- установили 50 энергосберегающих насосов (100%).
В то же время в "Теплоэнерго" сообщили, что долг потребителей за отопление достиг 1,4 млрд грн. В горсовете призывают жителей вовремя оплачивать счета или оформлять договоры реструктуризации.
"Если потребитель не платит долг и не обращается для заключения договора реструктуризации, предприятие вынуждено обращаться в суд", - отметили в КП.
Напомним, в Украине постепенно стартует отопительный сезон 2025-2026 годов. Из-за теплой погоды и экономии энергоресурсов большинство городов включают тепло поэтапно - сначала в больницах, школах и детсадах, а затем в жилых домах. Ряд городов уже запустили отопление.
Также мы писали, что в Украине из-за похолодания потребление электроэнергии выросло более чем на 20%. Украинцы начали активно обогревать дома электроприборами, что увеличивает нагрузку на энергосистему. Как сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, в течение ближайших десяти дней в домах должны включить отопление, что позволит снизить использование электроэнергии.