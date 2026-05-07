У Дніпрі вибухнуло авто, є постраждалі

У Дніпрі вранці 7 травня вибухнув припаркований автомобіль. Постраждали двоє чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Подія сталася в Соборному районі міста. За попередньою інформацією, вибухнула припаркована автівка.
Внаслідок вибуху транспортного засобу травмовано двоє чоловіків.
На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби, криміналісти. Всі обставини зʼясовують правоохоронці.
Нагадаємо, нещодавно біля Рівного на підприємстві стався вибух. Унаслідок події поранення отримали восьмеро люде, є тяжкі.
Також 4 квітня в одному з районів Києва вибухнуло авто. Після вибуху сталася пожежа, яка пошкодила інші транспортні засоби.