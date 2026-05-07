UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Дніпрі вибухнуло авто, є постраждалі

09:07 07.05.2026 Чт
1 хв
Чи відомі причини вибуху?
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Дніпрі вибухнуло авто (dp.npu.gov.ua)

У Дніпрі вранці 7 травня вибухнув припаркований автомобіль. Постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Подія сталася в Соборному районі міста. За попередньою інформацією, вибухнула припаркована автівка.

Внаслідок вибуху транспортного засобу травмовано двоє чоловіків.

На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби, криміналісти. Всі обставини зʼясовують правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно біля Рівного на підприємстві стався вибух. Унаслідок події поранення отримали восьмеро люде, є тяжкі.

Також 4 квітня в одному з районів Києва вибухнуло авто. Після вибуху сталася пожежа, яка пошкодила інші транспортні засоби.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДніпроНаціональна поліціяВибух