В Днепре взорвался автомобиль, есть пострадавшие

В Днепре утром 7 мая взорвался припаркованный автомобиль. Пострадали двое мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Происшествие произошло в Соборном районе города. По предварительной информации, взорвалась припаркованная машина.
В результате взрыва транспортного средства травмированы двое мужчин.
На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники взрывотехнической службы, криминалисты. Все обстоятельства выясняют правоохранители.
Напомним, недавно возле Ровно на предприятии произошел взрыв. В результате происшествия ранения получили восемь человек, есть тяжелые.
Также 4 апреля в одном из районов Киева взорвалось авто. После взрыва произошел пожар, который повредил другие транспортные средства.