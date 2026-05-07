У Дніпрі вибухнуло авто, є постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Подія сталася в Соборному районі міста. За попередньою інформацією, вибухнула припаркована автівка.

Нагадаємо, нещодавно біля Рівного на підприємстві стався вибух. Унаслідок події поранення отримали восьмеро люде, є тяжкі.

Також 4 квітня в одному з районів Києва вибухнуло авто. Після вибуху сталася пожежа, яка пошкодила інші транспортні засоби.