У Дніпрі вибухнуло авто, є постраждалі

09:07 07.05.2026 Чт
Чи відомі причини вибуху?
aimg Тетяна Степанова
У Дніпрі вибухнуло авто, є постраждалі Фото: у Дніпрі вибухнуло авто (dp.npu.gov.ua)
У Дніпрі вранці 7 травня вибухнув припаркований автомобіль. Постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Подія сталася в Соборному районі міста. За попередньою інформацією, вибухнула припаркована автівка.

Внаслідок вибуху транспортного засобу травмовано двоє чоловіків.

На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби, криміналісти. Всі обставини зʼясовують правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно біля Рівного на підприємстві стався вибух. Унаслідок події поранення отримали восьмеро люде, є тяжкі.

Також 4 квітня в одному з районів Києва вибухнуло авто. Після вибуху сталася пожежа, яка пошкодила інші транспортні засоби.

