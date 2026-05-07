В Днепре взорвался автомобиль, есть пострадавшие

09:07 07.05.2026 Чт
Известны ли причины взрыва?
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Днепре взорвался автомобиль (dp.npu.gov.ua)
В Днепре утром 7 мая взорвался припаркованный автомобиль. Пострадали двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Происшествие произошло в Соборном районе города. По предварительной информации, взорвалась припаркованная машина.

В результате взрыва транспортного средства травмированы двое мужчин.

На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники взрывотехнической службы, криминалисты. Все обстоятельства выясняют правоохранители.

Напомним, недавно возле Ровно на предприятии произошел взрыв. В результате происшествия ранения получили восемь человек, есть тяжелые.

Также 4 апреля в одном из районов Киева взорвалось авто. После взрыва произошел пожар, который повредил другие транспортные средства.

