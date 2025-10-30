У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи: міста під ударом балістики

"У Запоріжжі було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 04:00.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ заявили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму, після чого фіксувалася ціль в напрямку Запоріжжя.

За даними моніторингових каналів, на місто за 10 хвилин прилетіло щонайменше 4 ракети. Окрім того, глава ОВА підтвердив атаку, зазначивши, що ворог атакував інфраструктурний об'єкт.

Окрім того, "Суспільне" інформували про вибухи у Дніпрі, а Повітряні сили фіксували в напрямку міста ракети (швидкісні цілі).