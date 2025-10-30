В Днепре и Запорожье прогремели взрывы: города под ударом баллистики

В ночь на 30 октября в Запорожье и Днепре прогремели мощные взрывы. Враг атаковал города под баллистикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, главу Запорожской ОВА Ивана Федорова и украинские СМИ.
"В Запорожье были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорилось в сообщении в 04:00.
Перед этим Воздушные силы ВСУ заявили, что существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма, после чего фиксировалась цель в направлении Запорожья.
По данным мониторинговых каналов, на город за 10 минут прилетело не менее 4 ракет. Кроме того, глава ОВА подтвердил атаку, отметив, что враг атаковал инфраструктурный объект.
Кроме того, "Суспільне" информировали о взрывах в Днепре, а Воздушные силы фиксировали в направлении города ракеты (скоростные цели).
В ночь на 22 октября в Киеве и ряде других городов прозвучали очень громкие взрывы. Россияне запустили в направлении Украины баллистику и дроны.
Ранее РБК-Украина писало об атаке КАБами на Харьков в ночь на 21 октября. В результате вражеского обстрела пострадали 11 человек - восемь женщин и трое мужчин получили острую стрессовую реакцию.