У Дніпрі та Запоріжжі пролунали повторні вибухи, міста атакували балістикою

Російський агресор завдав ударів балістичними ракетами по Дніпру і Запоріжжю. У містах пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Очевидці розповіли, що вибухи у Запоріжжі пролунали близько 05:00.
У Дніпрі вибухи було чути о 05:10 ранку.
Крім того, о 05:21 фіксувалася ціль на Запоріжжя і повторно швидкісна ціль з тимчасово окупованого Криму в напрямку Кривого Рогу.
Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі на Запоріжжя та далі на Дніпро.
Нагадаємо, перед цим близько 05:00 росіяни підняли в повітря винищувачі МіГ-31К, що є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
Згодом Повітряні сили повідомили про рух швидкісних цілей на Запоріжжя, Дніпро та низку інших міст центру і півдня.
Зазначимо, що близько 02:00 ворог ударив по Запоріжжю ударними дронами "Шахед". Внаслідок обстрілу в місті загорілася будівля.
Внаслідок удару в місті загинула малолітня дитина.
Близько 04:00 пролунали вибухи у Дніпрі на тлі дронової атаки росіян. У місті виникли перебої з електроенергією.