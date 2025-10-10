UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Дніпрі та Запоріжжі пролунали повторні вибухи, міста атакували балістикою

Фото: росіяни атакували балістикою Дніпро і Запоріжжя (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерій Савицький

Російський агресор завдав ударів балістичними ракетами по Дніпру і Запоріжжю. У містах пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Очевидці розповіли, що вибухи у Запоріжжі пролунали близько 05:00.

У Дніпрі вибухи було чути о 05:10 ранку.

Крім того, о 05:21 фіксувалася ціль на Запоріжжя і повторно швидкісна ціль з тимчасово окупованого Криму в напрямку Кривого Рогу.

Оновлено 05:32

Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі на Запоріжжя та далі на Дніпро.

Дронова атака Росії

Нагадаємо, перед цим близько 05:00 росіяни підняли в повітря винищувачі МіГ-31К, що є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Згодом Повітряні сили повідомили про рух швидкісних цілей на Запоріжжя, Дніпро та низку інших міст центру і півдня.

Зазначимо, що близько 02:00 ворог ударив по Запоріжжю ударними дронами "Шахед". Внаслідок обстрілу в місті загорілася будівля.

Внаслідок удару в місті загинула малолітня дитина.

Близько 04:00 пролунали вибухи у Дніпрі на тлі дронової атаки росіян. У місті виникли перебої з електроенергією.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяДніпропетровська областьРакетна атака