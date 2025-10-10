У Дніпрі та Запоріжжі пролунали повторні вибухи, міста атакували балістикою

Очевидці розповіли, що вибухи у Запоріжжі пролунали близько 05:00.

У Дніпрі вибухи було чути о 05:10 ранку.

Крім того, о 05:21 фіксувалася ціль на Запоріжжя і повторно швидкісна ціль з тимчасово окупованого Криму в напрямку Кривого Рогу.

Оновлено 05:32

Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі на Запоріжжя та далі на Дніпро.