В Днепре и Запорожье прогремели повторные взрывы, города атаковали баллистикой

Российский агрессор нанес удары баллистическими ракетами по Днепру и Запорожью. В городах прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Очевидцы рассказали, что взрывы в Запорожье прогремели около 05:00.
В Днепре взрывы были слышны в 05:10 утра.
Кроме того, в 05:21 фиксировалась цель на Запорожье и повторно скоростная цель из временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.
Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели на Запорожье и далее на Днепр.
Военные сообщили о движении цели на севере Запорожской области в северном направлении.
Через несколько минут обнаружена еще одна цель в Запорожской области со временно оккупированной территории в северном направлении.
"г. Днепр/г. Каменское - в укрытие!", - отметили военные.
Напомним, перед этим около 05:00 россияне подняли в воздух истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
Впоследствии Воздушные силы сообщили о движении скоростных целей на Запорожье, Днепр и ряд других городов центра и юга.
Отметим, что около 02:00 враг ударил по Запорожью ударными дронами "Шахед". В результате обстрела в городе загорелось здание.
В результате удара в городе погиб малолетний ребенок.
Около 04:00 прогремели взрывы в Днепре на фоне дроновой атаки россиян. В городе возникли перебои с электроэнергией.