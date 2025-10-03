UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Дніпрі та Одесі на тлі ракетної атаки пролунали вибухи

Ілюстративне фото: рятувальна операція після вибухів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на 3 жовтня під час повітряної тривоги в Одесі та Дніпрі було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

"В місті чутно вибухи!" - написав мер Одеси Геннадій Труханов.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БЛА в напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 2:19 і скасовано о 2:51.

Крім того, Повітряні сили України повідомляли про активність ударних безпілотників, які рухалися в бік Дніпропетровської області, та кількох швидкісних цілей на Полтаву.

Близько 01:02 стало відомо про звуки вибухів у Дніпрі.
 

До слова, у ніч на третє жовтня у Полтаві пролунали вибухи. Раніше моніторінгові канали повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста.

Нагадаємо, що у прифронтових регіонах України планують посилити протиповітряну оборону. Про це 2 жовтня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

