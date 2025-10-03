В Днепре и Одессе на фоне ракетной атаки прозвучали взрывы

В ночь на 3 октября во время воздушной тревоги в Одессе и Днепре были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.
"В городе слышны взрывы!" - написал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Перед тем Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.
Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 2:19 и отменена в 2:51.
Кроме того, Воздушные силы Украины сообщали об активности ударных беспилотников, которые двигались в сторону Днепропетровской области, и нескольких скоростных целей на Полтаву.
Около 01:02 стало известно о звуках взрывов в Днепре.
К слову, в ночь на третье октября в Полтаве прогремели взрывы. Ранее мониторинговые каналы сообщали о движении крылатых ракет в направлении города.
Напомним, что в прифронтовых регионах Украины планируют усилить противовоздушную оборону. Об этом 2 октября заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.