В Днепре и Одессе на фоне ракетной атаки прозвучали взрывы

"В городе слышны взрывы!" - написал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Перед тем Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 2:19 и отменена в 2:51.

Кроме того, Воздушные силы Украины сообщали об активности ударных беспилотников, которые двигались в сторону Днепропетровской области, и нескольких скоростных целей на Полтаву.

Около 01:02 стало известно о звуках взрывов в Днепре.