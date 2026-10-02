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В Днепре вспыхнул дом после обстрела, из него спасают людей (видео)

20:36 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
В Днепре вспыхнул дом после обстрела, из него спасают людей (видео) Фото: Пожар в Днепре после российского обстрела (t.me/dnipropetrovskaODA)
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Вечером Россия в очередной раз атаковала Днепр. Из-за обстрела в многоквартирном доме начался пожар. Продолжается спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.

Россия ударила по Днепру

Около 20:00 россияне атаковали Днепр. После этого произошел пожар в многоквартирном доме, говорит Ганжа.

"Информацию о пострадавших уточняем. Продолжается спасательная операция на месте вражеского удара в Днепре. С верхних этажей поврежденной многоэтажки спасатели эвакуируют людей", - уточнил чиновник.

На месте работают все службы.

Позже Ганжа сообщил, что из-за атаки врага пострадала 77-летняя женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Оновлено в 20.43

Ганжа показал видео из дома, где проходит спасательная операция.


"Спасательная операция продолжается. Из многоэтажки уже спасли 6 человек. Сейчас известно о трех пострадавших женщинах", - отметил он.

Оновлено в 21.05

Позже начальник Днепропетровской ОВА показал фото последствий удара РФ по дому в Днепре.

Ранее РБК-Украина писало, что утром 28 сентября в Днепре прогремели взрывы. Россия атаковала центр города реактивным дроном, повреждено офисное здание.

Кроме того, днем 11 сентября Днепр снова оказался под массированной атакой РФ. Ранения получили 11 человек.

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