У Дніпрі спалахнула пожежа внаслідок атаки російських дронів, - ОВА

Нагадаємо, що у ніч проти 5 січня Україна вчергове опинилася під атакою російських окупантів Росія атакувала Україну, випустивши 165 безпілотників і 9 балістичних ракет, більшість цілей збили сили ППО.

Удари та їхні наслідки зафіксували в Києві, Чернігові, Славутичі, Полтаві та Харкові. Зокрема, дуже значні руйнування цивільної інфраструктури зафіксовані у Чернігові. У місті Славутич Київської області внаслідок нічної російської атаки тимчасово зникло централізоване електропостачання.

Також вночі 5 січня російські терористи здійснили масовану атаку на Київ. В Оболонському районі ударний безпілотник влучив у приватну клініку: троє людей дістали поранення, ще один чоловік помер від отриманих травм.