В Днепре вспыхнул пожар в результате атаки российских дронов, - ОВА

Напомним, что в ночь на 5 января Украина в очередной раз оказалась под атакой российских оккупантов Россия атаковала Украину, выпустив 165 беспилотников и 9 баллистических ракет, большинство целей сбили силы ПВО.

Удары и их последствия зафиксировали в Киеве, Чернигове, Славутиче, Полтаве и Харькове. В частности, очень значительные разрушения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Чернигове. В городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение.

Также ночью 5 января российские террористы совершили массированную атаку на Киев. В Оболонском районе ударный беспилотник попал в частную клинику: три человека получили ранения, еще один человек скончался от полученных травм.