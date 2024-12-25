У Дніпрі "серйозні проблеми" після масованого обстрілу, - мер

Обстріл енергетики України

Російські окупанти на Різдво, 25 грудня, завдали нового масованого удару по Україні. Ціллю ворога знову була українська енергетика.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, росіяни випустили по Україні понад 70 ракет, зокрема балістичні, та понад 100 дронів. Сили ППО знищили понад 50 ракет та значну частину безпілотників.

Через масовану атаку по Україні запровадили відключення світла за графіками. В "Укренерго" наголошують, що графіки будуть діяти до кінця дня.

Внаслідок атаки у Дніпропетровській області є загиблий. Як повідомили у ДТЕК, російські окупанти вбили енергетика, що працював на одній з теплоелектростанцій.

Більше про наслідки сьогоднішнього обстрілу України - у нашому матеріалі.

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