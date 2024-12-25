В Днепре "серьезные проблемы" после массированного обстрела, - мэр

Обстрел энергетики Украины

Российские оккупанты на Рождество, 25 декабря, нанесли новый массированный удар по Украине. Целью врага снова была украинская энергетика.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, россияне выпустили по Украине более 70 ракет, в том числе баллистические, и более 100 дронов. Силы ПВО уничтожили более 50 ракет и значительную часть беспилотников.

Из-за массированной атаки по Украине ввели отключения света по графикам. В "Укрэнерго" отмечают, что графики будут действовать до конца дня.

В результате атаки в Днепропетровской области есть погибший. Как сообщили в ДТЭК, российские оккупанты убили энергетика, работавшего на одной из теплоэлектростанций.

Больше о последствиях сегодняшнего обстрела Украины - в нашем материале.

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