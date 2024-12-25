В Днепре "серьезные проблемы" после массированного обстрела, - мэр

В Днепре "серьезные проблемы" после массированного обстрела Украины 25 декабря. В городе работают профильные службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook.
"Есть определенные серьезные проблемы. Чтобы не писать лишнего и не давать врагу полезной информации более подробно проинформирую в 14:00. Скажу только одно. Если бы мы не готовились к обстрелам, то было бы гораздо хуже", - написал городской голова.
Мэр добавил, в Днепре в координации работают военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели и волонтеры.
Российские оккупанты на Рождество, 25 декабря, нанесли новый массированный удар по Украине. Целью врага снова была украинская энергетика.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, россияне выпустили по Украине более 70 ракет, в том числе баллистические, и более 100 дронов. Силы ПВО уничтожили более 50 ракет и значительную часть беспилотников.
Из-за массированной атаки по Украине ввели отключения света по графикам. В "Укрэнерго" отмечают, что графики будут действовать до конца дня.
В результате атаки в Днепропетровской области есть погибший. Как сообщили в ДТЭК, российские оккупанты убили энергетика, работавшего на одной из теплоэлектростанций.
Больше о последствиях сегодняшнего обстрела Украины - в нашем материале.
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