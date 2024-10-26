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У Дніпрі розповіли про наслідки нічної ракетної атаки на місто: фото, відео

Фото: наслідки удару по Дніпру 26 жовтня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Вадим Ребрина

Внаслідок ракетних ударів у Дніпрі частково зруйновано двоповерхову житлову будівлю. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки і один з медзакладів.

З-під завалу двоповерхового житлового будинку рятувальники дістали 3 загиблих. Ще одну жінку вдалося врятувати. Її дістали із зруйнованого будинку та передали медикам.

Загалом, попередньо, поранення отримали 18 людей, серед них 4 дитини, повідомили у ДСНС.

За даними Лисака, у Дніпрі загинули троє людей, серед них – дитина. 19 людей постраждали, з них четверо – діти. Восьмеро – госпіталізовані.

Лисак пише, що житлову двоповерхівку внаслідок нічної ракетної атаки знищено. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні.

Нагадаємо, 25 жовтня ввечері під час російської масованої атаки ударними БПЛА по території України один із безпілотників ударив по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва. Там почалася пожежа на останніх поверхах, було пошкоджено квартири. Загинула людина.

Також пізно ввечері, 25 жовтня, звуки вибухів було чути у Дніпрі та Запоріжжі. Військові попереджали, що у напрямку міст летять ракети.

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