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В Днепре рассказали о последствиях ночной ракетной атаки на город: фото, видео

Фото: последствия удара по Днепру 26 октября (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Вадим Ребрина

В результате ракетных ударов в Днепре частично разрушено двухэтажное жилое здание. Также повреждения получили многоквартирные жилые дома и одно из медучреждений.

Из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели извлекли 3 погибших. Еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам.

В общей сложности, предварительно, ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка, сообщили в ГСЧС.

По данным Лысака, в Днепре погибли три человека, среди них – ребенок. 19 человек пострадали, из них четверо – дети. Восемь – госпитализированы.

Лисак пишет, что жилая двухэтажка в результате ночной ракетной атаки уничтожена. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Повреждены корпуса больницы.

Напомним, 25 октября вечером во время российской массированной атаки ударными БПЛА по территории Украины один из беспилотников ударил по многоэтажке в Соломенском районе Киева. Там начался пожар на последних этажах, были повреждены квартиры. Погиб человек.

Также поздно вечером, 25 октября, звуки взрывов были слышны в Днепре и Запорожье. Военные предупреждали, что в направлении городов летят ракеты.

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