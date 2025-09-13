ua en ru
Сб, 13 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Дніпрі пролунав вибух: на місто летіла балістика

Субота 13 вересня 2025 21:04
UA EN RU
У Дніпрі пролунав вибух: на місто летіла балістика Фото: людей попереджали про загрозу балістики (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Дніпрі ввечері, 13 вересня, було чути звук вибуху. Він пролунав під час повітряної тривоги і попередженню про ракету в напрямку міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Дніпрі чутно звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 20:53.

Напередодні військові поінформували, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Потім на Запоріжжі було зафіксовано швидкісну ціль, після сього Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців Дніпра терміново перейти в укриття.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:04 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях.

У Дніпрі пролунав вибух: на місто летіла балістика

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Війна в Україні
Новини
Зеленський відповів докором на "санкційний" заклик Трампа до НАТО: що сказав
Зеленський відповів докором на "санкційний" заклик Трампа до НАТО: що сказав
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії