У Дніпрі пролунав вибух: на місто летіла балістика

У Дніпрі ввечері, 13 вересня, було чути звук вибуху. Він пролунав під час повітряної тривоги і попередженню про ракету в напрямку міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Дніпрі чутно звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 20:53.

Напередодні військові поінформували, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Потім на Запоріжжі було зафіксовано швидкісну ціль, після сього Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців Дніпра терміново перейти в укриття.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:04 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях.