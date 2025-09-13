В Днепре прогремел взрыв: на город летела баллистика

В Днепре вечером, 13 сентября, был слышен звук взрыва. Он раздался во время воздушной тревоги и предупреждению о ракете в направлении города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Днепре слышен звук взрыва, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 20:53. Накануне военные проинформировали, что существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Затем в Запорожье была зафиксирована скоростная цель, после чего Воздушные силы ВСУ призвали жителей Днепра срочно перейти в укрытие. Где объявили тревогу По состоянию на 21:04 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях.