В Днепре раздался взрыв во время воздушной тревоги в среду, 24 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Отметим, по всей была Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

Подробной информации о причинах и последствиях взрыва в Днепре пока нет.

Ракетный удар по Украине 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 44 вражеских целей.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.