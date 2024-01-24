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В Днепре раздался взрыв

Днепр, Среда 24 января 2024 13:58
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В Днепре раздался взрыв Фото: в Днепре раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепре раздался взрыв во время воздушной тревоги в среду, 24 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, по всей была Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

Подробной информации о причинах и последствиях взрыва в Днепре пока нет.

Ракетный удар по Украине 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 44 вражеских целей.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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