У Дніпрі пролунало кілька вибухів

Наразі про причини та наслідки вибухів нічого не повідомляється.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Сигнали тривоги не ігноруємо", - наголосив він.

Удари росіян по Дніпропетровській області

Нагадаємо, до цього масована повітряна атака окупантів Україною була 8 січня. Тоді вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, у Хмельницькій області працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом.

Також увечері у суботу, 6 січня, сили ППО знищили у Дніпропетровській області 7 ворожих безпілотників.

Внаслідок атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото наслідків російської атаки.